Rüstungsbranche im Blick

DroneShield-Aktie setzt Rally fort - Rheinmetall, RENK und HENSOLDT nach Rekordjagd im Visier

30.09.25 09:52 Uhr
Aufwärtstrend der DroneShield-Aktie hält an - Rheinmetall, RENK und HENSOLDT nach Bestmarken im Fokus | finanzen.net

Das Papier von DroneShield bleibt auf Höhenflug, während die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ihre Rekordjagd vom Vortag nur teilweise fortsetzen.

• Rheinmetall knackt 2.000-Euro-Marke nach neuem Munitionsauftrag
• Deutsche Rüstungswerte verschnaufen am Dienstag
• DroneShield setzt Aufwärtstrend an der Börse fort

RENK, HENSOLDT und Rheinmetall auf Rekordjagd

Deutsche Rüstungswerte befanden sich jüngst weiterhin im Aufwind. So zählten etwa RENK und HENSOLDT erst am Vortag einmal mehr zu den Top-Gewinnern auf den Kurszetteln, während die Rheinmetall-Aktie sogar erstmals die Marke von 2.000 Euro überschritt. Dabei profitierte der deutsche Rüstungskonzern von einem Auftrag über 444 Millionen Euro für Artilleriemunition. In der Spitze kletterte das Papier daraufhin im XETRA-Handel am Montag bis auf 2.001,00 Euro, bevor es mit einem Plus von noch 1,43 Prozent bei 1.988,50 Euro in den Feierabend ging. Auch die Aktie von HENSOLDT kletterte im Montagshandel bei 110,30 Euro auf eine neue Rekordmarke, zum Schluss stand noch ein Aufschlag von 5,92 Prozent auf 109,20 Euro an der Kurstafel. Unterdessen zog RENK letztendlich um 6,12 Prozent auf 86,14 Euro an, nachdem auch die Aktien ein neues Allzeithoch bei 86,74 Euro markiert hatten. Die positive Stimmung an den Märkten wird durch laufende Aufträge und die strategische Bedeutung der Unternehmen im Verteidigungssektor gestützt.

Verschnaufpause bei Rheinmetall - Weitere Rekorde für RENK und HENSOLDT

Am Dienstag nehmen Anleger allerdings den Fuß etwas vom Gas - zumindest beim deutschen Branchenprimus: Während Rheinmetall-Aktien via XETRA zeitweise 1,11 Prozent verlieren auf 1.966,50 Euro, steigen RENK zeitweise noch um 0,38 Prozent auf 86,47 Euro, nachdem sie im frühen Handel bei 87,30 Euro erneut ein Allzeitzoch erreicht hatten. Die Papiere von HENSOLDT zeigen sich ebenfalls robuster und gewinnen zwischenzeitlich 0,18 Prozent auf 109,40 Euro. Auch hier wurde im frühen Handel bei 110,50 Euro eine weitere Bestmarke erreicht.

DroneShield führt Rally fort

Auch für die Aktie des australischen Herstellers von Drohnenabwehrtechnologie ging es zum Wochenauftakt kräftig nach oben: Zum Handelsschluss am Montag stand ein Kurszuwachs von 17,96 Prozent auf 4,40 AUD an der Tafel an der Börse in Sydney. Am heutigen Dienstag setzte DroneShield seinen Aufwärtstrend fort und zog bis Handelsende um 5,91 Prozent auf 4,66 AUD an.

Rüstung bleibt gefragt

Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen zählen Werte aus der Verteidigungsbranche zu den größten Gewinnern an den Aktienmärkten. So haben führende Unternehmen insbesondere auch der nationalen Rüstungsindustrie in diesem Jahr bereits spürbare Gewinne erzielt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Droneshield

