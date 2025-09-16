KI-Commerce

OpenAI erweitert ChatGPT um eine neue Bezahlfunktion, die Käufe direkt im Chat ermöglicht. Gemeinsam mit Etsy und Shopify schafft das Unternehmen einen nahtlosen Checkout-Prozess.

• OpenAI startet "Instant Checkout" in Zusammenarbeit mit Etsy und Shopify

• Nutzer können in ChatGPT ohne Umleitungen direkt einkaufen

• Aktien von Etsy und Shopify reagieren mit deutlichen Kursgewinnen



ChatGPT wird zur Einkaufsplattform

OpenAI hat eine neue Funktion vorgestellt, die es ermöglicht, direkt über ChatGPT Produkte zu kaufen. Zum Start kooperiert das Unternehmen mit Etsy und Shopify, wie aus einem Blogbeitrag hervorgeht. Kunden in den USA können damit Waren von Etsy-Anbietern sofort im Chat erwerben. Auch Shopify-Händler sollen bald integriert werden. "Nutzer von ChatGPT Plus, Pro und der kostenlosen Version in den USA können jetzt direkt im Chat bei US-amerikanischen Etsy-Verkäufern einkaufen. Über eine Million Shopify-Händler wie Glossier, SKIMS, Spanx und Vuori werden in Kürze verfügbar sein", heißt es in dem Beitrag von OpenAI.

Nahtloser Kaufprozess für Nutzer

Die Bezahlung erfolgt direkt im Chat, ohne Umleitungen oder externe Links. Nutzer bestätigen einfach Bestellung, Versand und Zahlung, und der Kauf wird abgeschlossen. Die Daten werden sicher zwischen Nutzer und Händler übertragen, wobei ChatGPT lediglich als digitaler Einkaufsassistent fungiere, so die Erklärung.

Gebührenmodell und Ausbaupläne

Für Käufer fallen dabei demnach keine zusätzlichen Kosten an. Händler hingegen zahlen eine Gebühr pro abgeschlossenem Verkauf an OpenAI, ohne dass dies die Endpreise beeinflusst. Zum Auftakt sind nur Einzelkäufe möglich, doch das Unternehmen plant, Warenkörbe mit mehreren Artikeln sowie eine Ausweitung auf weitere Regionen einzuführen.

Offenes Protokoll für KI-Handel

Die technische Basis bildet ein neues "Agentic Commerce Protocol", das OpenAI gemeinsam mit Zahlungsanbieter Stripe entwickelt hat. Dieses Protokoll wird OpenAI quelloffen zur Verfügung stellen, heißt es in dem Blogbeitrag - ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen die Zukunft des Onlinehandels aktiv mitgestalten und gleichzeitig den Zugang für Entwickler und Händler erleichtern möchte.

Positive Marktreaktionen

Die Börse nahm die Ankündigung begeistert auf: Etsy-Aktien sprangen an der NASDAQ am Montag schlussendlich um stolze 15,83 Prozent in die Höhe auf 74,34 US-Dollar, bevor die Euphorie allerdings wieder etwas abebbte - vorbörslich geht es am Dienstag 1,20 Prozent auf 73,45 US-Dollar abwärts. Währenddessen verteuerten sich die ebenfalls in den USA gelisteten Shopify-Papiere um 6,24 Prozent auf 149,00 US-Dollar. Vorbörslich stand dann noch ein marginaler Abschlag von 0,038 Prozent auf 148,43 US-Dollar an der Kurstafel.

Laut Etsy-Chief Product and Technology Officer Rafe Colburn eröffne der KI-gestützte Handel neue Chancen, insbesondere durch eine tiefere Integration von Produktempfehlungen in mobile Nutzererfahrungen.

