10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. Am ersten Börsentag des Jahres am Freitag wird der deutsche Aktienmarkt von seiner vorischtigen aber freundlichen Seite erwartet

Der DAX sowie der TecDAX dürften zunächst kaum verändert in den ersten Handelstag des Neuen Jahres einsteigen.

2. Börsen in Fernost steigen

In Tokio schloss der Nikkei 225 bereits am 30. Dezember mit einem Verlust von 0,37 Prozent bei 50.339,48 Punkten. Seither bleibt das Parkett in Tokio geschlossen. Der Börsenindex krönte jedoch ein historisches Jahr, mit einem massiven Jahresplus von rund 27 Prozent.

Die Festlandbörsen in China zeigten sich am Silvestertag etwas widerstandsfähiger. Der Shanghai Composite pendelte über weite Strecken um die Nulllinie und beendete den Handel schließlich mit einem minimalen Plus von 0,09 Prozent bei 3.968,84 Punkten. Damit rettete der Index eine positive Stimmung in das neue Jahr. Am heutigen Freitag bleibt der Handel jedoch noch aus.

Der Hang Seng gewinnt derweil 2,57 Prozent auf 26.289,18 Einheiten.

3. HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt

Deutschland und Frankreich haben die Entscheidung über das zusammen mit Spanien geplante Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt - diesmal auf einen unbestimmten Zeitpunkt. Zur Nachricht

4. Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor

Die Aktien der "Magnificent Seven", haben den Anlegern im abgelaufenen Jahr ausnahmslos Gewinne beschert - allerdings war die Spannweite der Kursaufschläge sehr hoch. Zur Nachricht

5. freenet-Aktie: Rückkaufprogramm abgeschlossen

Der Telekommunikationsdienstleister freenet hat sein im Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm am Dienstag abgeschlossen und dafür insgesamt 60 Millionen Euro ausgegeben. Zur Nachricht

6. Bloomberg-Analyst warnt vor möglichem Bitcoin-Absturz auf 10.000 US-Dollar

Bitcoin gerät unter Druck - Experten und KI-Analysen sehen derzeit Anzeichen für eine mögliche Kurskorrektur. Zur Nachricht

7. Goldpreis 2026: Die Kurs-Prognose und Trend-Vorhersage des World Gold Council

Nach einem Rekordjahr richtet sich der Blick aufs neue Jahr: Wie entwickelt sich der Goldpreis 2026? Das World Gold Council hat seine Einschätzung abgegeben. Zur Nachricht

8. Alphabet-Aktie begehrt: Warum Starinvestoren wie Buffett & Co. die Google-Mutter Quantencomputer-Titeln vorziehen

Zuletzt haben drei bekannte Wall Street-Größen ihr Engagement bei Alphabet ausgeweitet. Der Konzern rückt dabei nicht wegen KI, sondern wegen Fortschritten im Quantencomputing in den Fokus. Zur Nachricht

9. Rohstoffe im 4. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im abgelaufenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer. Zur Nachricht

10. Tesla-Aktie: Neues Patent deutet auf Starlink-Integration hin

Tesla hat ein Patent für ein Fahrzeugdach eingereicht, das Satellitensignale durchlassen soll. Die Technik könnte den Weg für eine Starlink-Integration in künftige Tesla-Modelle ebnen. Zur Nachricht