DAX24.143 +0,1%Est505.728 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -3,2%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.120 -1,9%Euro1,1715 +0,2%Öl61,44 -1,7%Gold4.215 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
Neue Rally

Nextdoor-Aktie hebt ab: Bekommt die Meme-Aktien-Familie Zuwachs?

11.12.25 11:27 Uhr
Nextdoor explodiert an der NYSE: Neuer Meme-Star am Aktienhimmel? | finanzen.net

Die Aktie von Nextdoor erlebt eine Rally, die an alte Meme-Aktien-Zeiten erinnert. Tatsächlich gibt es Parallelen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Better Home & Finance Holding Registered Shs
41,60 EUR 1,80 EUR 4,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GameStop Corp
18,55 EUR -0,31 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Opendoor Technologies Inc
5,85 EUR -0,45 EUR -7,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shopify Inc (A)
142,76 EUR 6,32 EUR 4,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Nextdoor-Aktie legt massiv zu
• Treiber: Bullishe Statements von Eric Jackson
• Vergleiche mit Meme-Aktien drängen sich auf

Wer­bung

25,87 Prozent legte die Nextdoor-Aktie am Mittwoch an der NYSE zu. Und auch am Donnerstag dürfte sich die Rally fortsetzen: Vorbörslich notiert der Anteilsschein weitere 16,60 Prozent höher bei 2,95 US-Dollar. Bereits jetzt liegt der Anteilsschein auf Monatssicht rund 50 Prozent im Plus. Jüngster Kurstreiber ist dabei ein alter Bekannter.

Bullishe Prognose treibt die Aktie

Eric Jackson, Gründer des in Toronto ansässigen Hedgefonds EMJ Capital, hat in einem X-Post Bezug auf das Unternehmen genommen. Nextdoor sei "die am meisten unterbewertete Agentic-AI-Plattform der 2020er Jahre", schrieb der Marktexperte und fügte hinzu: "In jedem Zyklus bleiben einige Plattformen jahrelang missverstanden… Bis ein einziger Moment alles verändert. Nextdoor bei rund 2,00 Dollar heute - das fühlt sich an wie einer dieser Momente". Zeitgleich erklärte Jackson, in die Aktie investiert zu haben.

Jackson lobte bereits andere Aktien

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Aktienkurs kräftig anspringt, nachdem Eric Jackson das Unternehmen gelobt hat. Auch das digitale Immobilienunternehmen Opendoor wurde für sein Wachstumspotenzial positiv erwähnt: "Warum denkt das Management von $OPEN immer so klein? Sie verkaufen Aktien für 50 Cent, weil sie glauben, dass der Kurs auf 25 Cent fallen wird… Spanier, Niederländer, Engländer… sie betteln förmlich um eine Lösung wie OPEN… Die WELT braucht @Opendoor!", schrieb er im August auf X.

Wer­bung

Und auch bei einer massiven Kursrally von Better Home hatte Eric Jackson seine Finger im Spiel: Er hatte das Unternehmen als "das Shopify der Hypothekenbranche" bezeichnet und erklärt, Better Home baue mithilfe künstlicher Intelligenz eine 15 Billionen US-Dollar schwere Branche von Grund auf neu auf.

Nextdoor neuer Meme-Star?

Dass Eric Jackson nun Nextdoor als neuen Börsenstar auserkoren hat, muss keine dauerhafte Rally für die Aktie bedeuten, wie ein Blick auf Opendoor und Better Home zeigt. Beide Titel hatten im Windschatten der positiven Investoren-Statements kräftig an Wert gewonnen - in der Folgezeit aber auch wieder kräftig an Wert verloren. So liegt die Opendoor-Aktie auf Sicht der letzten drei Monate rund 33 Prozent im Minus, nachdem Jackson die Rally im Sommer ausgelöst hatte. Für Better Home, die erst im September einen Hype durch Jackson erfahren hatte, ging es zumindest im letzten Monat bereits wieder 12 Prozent abwärts.

Die Ereignisse erinnern an diverse Meme-Aktien, die durch den Social-Media Influencer Keith Gill, auch als Roaring Kitty bekannt, große Aufmerksamkeit bekommen und kräftige Kursgewinne eingefahren hatten. Einer der bekanntesten Vertreter ist GameStop - eine Aktie, die erst am Vortag wieder auf dem Boden der Realität aufgeschlagen ist, nachdem enttäuschende Quartalszahlen Anleger in die Flucht schlugen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Better Home Finance und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Better Home Finance

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Better Home Finance

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GameStop Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen