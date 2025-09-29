DAX23.758 +0,1%ESt505.505 ±-0,0%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,29 -0,5%Gold3.806 -0,7%
Cannabis-Markt

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

30.09.25 11:07 Uhr
NASDAQ-Aktie Tilray knickt nach Rally ein: Trump-Aussagen sorgen nur für kurzfristigen Hype | finanzen.net

Ein CBD-Video von Donald Trump trieb die Tilray-Aktie zum Wochenstart in neue Höhen. Am Dienstag steht das Cannabis-Unternehmen aber schon wieder unter Druck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Trump-Video zu CBD für Senioren treibt Tilray-Aktie 60 Prozent nach oben
• Aktie verliert nach anfänglichem Hype wieder an Wert
• Zukunftsperspektiven durch regulatorische Herausforderungen belastet

Trump-Video entfacht Kursrally

Vergangenes Wochenende hatte Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social ein Video veröffentlicht, in dem er die medizinischen Vorteile von CBD für Senioren betonte und eine Medicare-Abdeckung für CBD-Produkte forderte. Diese Unterstützung führte am Montag schließlich zu einem sprunghaften Anstieg der Aktienkurse von Cannabis-Unternehmen, darunter Tilray, dessen Kurs an der NASDAQ schlussendlich um 60,87 Prozent auf 1,85 US-Dollar zulegte.

Kursrückgang trotz anfänglichen Hypes

Nach diesem rasanten Kursanstieg am Vortag zeigt sich die Tilray-Aktie am heutigen Dienstag wieder geschwächt. Im vorbörslichen Handel fallen die Titel zeitweise um 4,32 Prozent zurück auf 1,77 US-Dollar.

Analysten führen diese Zurückhaltung auf die anhaltende regulatorische Unsicherheit und die fehlende konkrete Gesetzgebung zur Reklassifizierung von Cannabis zurück. Einige republikanische Gesetzgeber setzen sich weiterhin für strengere THC-Grenzen ein, was die Aussichten für die Branche trübt.

Volatile Aussichten für Tilray

Die Tilray-Aktie bleibt ein Spekulationsobjekt mit hohen Schwankungen. Obwohl die politische Unterstützung für CBD-Produkte ein positives Signal sendet, bleibt die langfristige Entwicklung aufgrund der regulatorischen Unsicherheiten fraglich.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Redaktion finanzen.net

