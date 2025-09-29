Cannabis-Markt

Ein CBD-Video von Donald Trump trieb die Tilray-Aktie zum Wochenstart in neue Höhen. Am Dienstag steht das Cannabis-Unternehmen aber schon wieder unter Druck.

• Trump-Video zu CBD für Senioren treibt Tilray-Aktie 60 Prozent nach oben

• Aktie verliert nach anfänglichem Hype wieder an Wert

• Zukunftsperspektiven durch regulatorische Herausforderungen belastet



Trump-Video entfacht Kursrally

Vergangenes Wochenende hatte Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social ein Video veröffentlicht, in dem er die medizinischen Vorteile von CBD für Senioren betonte und eine Medicare-Abdeckung für CBD-Produkte forderte. Diese Unterstützung führte am Montag schließlich zu einem sprunghaften Anstieg der Aktienkurse von Cannabis-Unternehmen, darunter Tilray, dessen Kurs an der NASDAQ schlussendlich um 60,87 Prozent auf 1,85 US-Dollar zulegte.

Kursrückgang trotz anfänglichen Hypes

Nach diesem rasanten Kursanstieg am Vortag zeigt sich die Tilray-Aktie am heutigen Dienstag wieder geschwächt. Im vorbörslichen Handel fallen die Titel zeitweise um 4,32 Prozent zurück auf 1,77 US-Dollar.

Analysten führen diese Zurückhaltung auf die anhaltende regulatorische Unsicherheit und die fehlende konkrete Gesetzgebung zur Reklassifizierung von Cannabis zurück. Einige republikanische Gesetzgeber setzen sich weiterhin für strengere THC-Grenzen ein, was die Aussichten für die Branche trübt.

Volatile Aussichten für Tilray

Die Tilray-Aktie bleibt ein Spekulationsobjekt mit hohen Schwankungen. Obwohl die politische Unterstützung für CBD-Produkte ein positives Signal sendet, bleibt die langfristige Entwicklung aufgrund der regulatorischen Unsicherheiten fraglich.

