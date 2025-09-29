Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Ein CBD-Video von Donald Trump trieb die Tilray-Aktie zum Wochenstart in neue Höhen. Am Dienstag steht das Cannabis-Unternehmen aber schon wieder unter Druck.
• Trump-Video zu CBD für Senioren treibt Tilray-Aktie 60 Prozent nach oben
• Aktie verliert nach anfänglichem Hype wieder an Wert
• Zukunftsperspektiven durch regulatorische Herausforderungen belastet
Trump-Video entfacht Kursrally
Vergangenes Wochenende hatte Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social ein Video veröffentlicht, in dem er die medizinischen Vorteile von CBD für Senioren betonte und eine Medicare-Abdeckung für CBD-Produkte forderte. Diese Unterstützung führte am Montag schließlich zu einem sprunghaften Anstieg der Aktienkurse von Cannabis-Unternehmen, darunter Tilray, dessen Kurs an der NASDAQ schlussendlich um 60,87 Prozent auf 1,85 US-Dollar zulegte.
Kursrückgang trotz anfänglichen Hypes
Nach diesem rasanten Kursanstieg am Vortag zeigt sich die Tilray-Aktie am heutigen Dienstag wieder geschwächt. Im vorbörslichen Handel fallen die Titel zeitweise um 4,32 Prozent zurück auf 1,77 US-Dollar.
Analysten führen diese Zurückhaltung auf die anhaltende regulatorische Unsicherheit und die fehlende konkrete Gesetzgebung zur Reklassifizierung von Cannabis zurück. Einige republikanische Gesetzgeber setzen sich weiterhin für strengere THC-Grenzen ein, was die Aussichten für die Branche trübt.
Volatile Aussichten für Tilray
Die Tilray-Aktie bleibt ein Spekulationsobjekt mit hohen Schwankungen. Obwohl die politische Unterstützung für CBD-Produkte ein positives Signal sendet, bleibt die langfristige Entwicklung aufgrund der regulatorischen Unsicherheiten fraglich.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com
