US-Shutdown droht: US-Börsen leichter -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend
Bitcoin-Goldgrube Afrika: Warum Äthiopien zum Paradies für Bitcoin-Miner wird Bitcoin-Goldgrube Afrika: Warum Äthiopien zum Paradies für Bitcoin-Miner wird
Gold & Co. im Marktbericht

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend

30.09.25 20:43 Uhr
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.669,25 USD 13,42 USD 0,51%
News
Baumwolle
0,64 USD -0,01 USD -0,95%
News
Bleipreis
1.956,85 USD -0,65 USD -0,03%
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR -0,01 EUR -0,50%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,00 EUR 0,05 EUR 0,05%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,33 USD 0,06 USD 1,80%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.848,65 USD 14,72 USD 0,38%
News
Haferpreis
3,07 USD -0,02 USD -0,65%
News
Heizölpreis
61,55 USD -0,79 USD -1,27%
News
Holzpreis
610,50 USD 15,50 USD 2,61%
News
Kaffeepreis
3,74 USD 0,03 USD 0,71%
News
Kakaopreis
4.729,00 GBP -118,00 GBP -2,43%
News
Kohlepreis
93,70 USD -0,15 USD -0,16%
News
Kupferpreis
10.232,85 USD 107,50 USD 1,06%
News
Lebendrindpreis
2,32 USD 0,01 USD 0,23%
News
Mageres Schwein Preis
1,00 USD -0,01 USD -1,38%
News
Maispreis
4,16 USD -0,06 USD -1,30%
News
Mastrindpreis
3,62 USD 0,06 USD 1,56%
News
Milchpreis
17,57 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
562,75 USD -1,45 USD -0,26%
News
Nickelpreis
15.065,59 USD 34,59 USD 0,23%
News
Ölpreis (Brent)
67,06 USD -0,59 USD -0,87%
News
Ölpreis (WTI)
62,58 USD -0,60 USD -0,95%
News
Orangensaftpreis
2,45 USD 0,08 USD 3,24%
News
Palladiumpreis
1.260,50 USD -0,50 USD -0,04%
News
Palmölpreis
4.305,00 MYR -13,00 MYR -0,30%
News
Platinpreis
1.571,50 USD -31,00 USD -1,93%
News
Rapspreis
466,50 EUR 1,00 EUR 0,21%
News
Reispreis
11,17 USD -0,20 USD -1,72%
News
Silberpreis
46,54 USD -0,41 USD -0,87%
News
Sojabohnenmehlpreis
265,50 USD -1,90 USD -0,71%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD -0,00 USD -0,53%
News
Sojabohnenpreis
10,01 USD -0,09 USD -0,84%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,00 EUR -0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
186,25 EUR -2,25 EUR -1,19%
News
Zinkpreis
2.974,15 USD 40,00 USD 1,36%
News
Zinnpreis
34.749,00 USD 312,50 USD 0,91%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,88%
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 0,32 Prozent auf 3.846,30 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 3.833,93 US-Dollar gelegen hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -1,00 Prozent auf 46,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 46,95 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -2,03 Prozent auf 1.570,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.602,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,04 Prozent auf 1.260,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.261,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 20:30 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,87 Prozent auf 67,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 67,97 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -1,08 Prozent auf 62,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 63,45 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,65 Prozent auf 3,07 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,08 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,71 Prozent auf 3,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,72 US-Dollar.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,31 US-Dollar am Vortag auf 2,32 US-Dollar nach oben (+0,23Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -1,30 Prozent auf 4,16 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,22 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 1,56 Prozent auf 3,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,56 US-Dollar.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 2,45 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,38 US-Dollar).

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 10,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,11 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,84 Prozent.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,71 Prozent auf 265,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 268,10 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,53 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,49 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar) geht es um 0,88 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:41 Uhr auf. Es geht 1,22 Prozent auf 3,32 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,27 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Dienstagabend nach. Um -1,38 Prozent auf 1,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 1,01 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -1,27 Prozent auf 61,55 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 62,34 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,36 US-Dollar) geht es um -1,72 Prozent auf 11,17 US-Dollar nach unten.

Inzwischen steigt der Holzpreis um 2,61 Prozent auf 610,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 594,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis