Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend
Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.
Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 0,32 Prozent auf 3.846,30 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 3.833,93 US-Dollar gelegen hatte.
In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -1,00 Prozent auf 46,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 46,95 US-Dollar.
Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -2,03 Prozent auf 1.570,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.602,50 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,04 Prozent auf 1.260,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.261,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 20:30 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,87 Prozent auf 67,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 67,97 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -1,08 Prozent auf 62,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 63,45 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,65 Prozent auf 3,07 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,08 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,71 Prozent auf 3,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,72 US-Dollar.
Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,31 US-Dollar am Vortag auf 2,32 US-Dollar nach oben (+0,23Prozent).
In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -1,30 Prozent auf 4,16 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,22 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 1,56 Prozent auf 3,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,56 US-Dollar.
Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 2,45 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,38 US-Dollar).
Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 10,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,11 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,84 Prozent.
Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,71 Prozent auf 265,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 268,10 US-Dollar.
Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,53 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,49 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar) geht es um 0,88 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach oben.
Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:41 Uhr auf. Es geht 1,22 Prozent auf 3,32 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,27 US-Dollar stand.
Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Dienstagabend nach. Um -1,38 Prozent auf 1,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 1,01 US-Dollar.
Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -1,27 Prozent auf 61,55 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 62,34 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,36 US-Dollar) geht es um -1,72 Prozent auf 11,17 US-Dollar nach unten.
Inzwischen steigt der Holzpreis um 2,61 Prozent auf 610,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 594,50 US-Dollar.
