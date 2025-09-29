Wichtige Daten voraus

Gespannt warten Anleger auf ein Geschäftsupdate des Elektroautobauers Tesla. Die quartalsweisen Auslieferungszahlen könnten dabei durchaus positive Impulse bringen.

• Tesla steht vor der Veröffentlichung der Quartalsauslieferungen

• Positive Überraschung möglich

• Analysten erwarten eine Steigerung der Auslieferungen



Tesla hatte in den vergangenen Quartalen wegen diverser Faktoren mit sinkenden Auslieferungszahlen zu kämpfen. Nun steht die Bilanz für das dritte Quartal vor der Tür und Experten setzen auf eine positive Überraschung.

Zuletzt Hinweise auf mögliche Trendwende

Ermutigende Impulse kamen zuletzt aus China, wo es in der vorvergangenen Woche zu einem starken Anstieg der wöchentlichen Fahrzeugzulassungen gekommen war. Zwar blieben die Zahlen hinter den Vergleichswerten des Vorjahres zurück, zum zweiten Quartal deutet sich hier aber eine Trendwende an.

Auch beim Blick auf die Versicherungszulassungen von Tesla in China gab es positive Nachrichten: Diese stiegen in der Woche vom 15. bis 21. September auf insgesamt 17.300 - ein Plus von rund 13 Prozent im Vorwochenvergleich und der bisher höchste Wochenwert im dritten Quartal, wie aus Daten hervorgeht, die unter anderem CNEVPost aufbereitet hat.

Analysten erwarten Steigerung der Auslieferungszahlen

Experten gehen mehrheitlich davon aus, dass die Auslieferungszahlen für das dritte Quartal über denen des vorangegangenen Jahresviertels liegen werden. Laut FactSet erwarten Analysten durchschnittlich, dass Tesla 446.000 Fahrzeuge unters Volk gebracht hat - damit würde man sich gegenüber dem zweiten Quartal um rund 16 Prozent verbessern. 2024 hatte das dritte Quartal unterdessen noch um rund vier Prozent über dem jetzt prognostizierten Wert gelegen.

Investor’s Business Daily berichtet unterdessen von zuletzt gestiegenen Erwartungen vieler Analysten: So hatte Piper Sandler sein Auslieferungsziel für das dritte Quartal unlängst auf 495.000 abgehoben, GLJ Research geht von 467.000 ausgelieferten Einheiten aus, während Experten der Schweizer Großbank UBS 475.000 Auslieferungen in Aussicht stellen und damit ihre bisherige Prognose deutlich überboten haben.

Positiv ausgewirkt haben könnte sich im dritten Quartal das Auslaufen der Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge. Ob dies potenzielle Käufer aber dazu veranlasst hat, ihre Käufe vorzuziehen, dürfte erst mit der Veröffentlichung der Auslieferungszahlen wirklich deutlich werden.

Das könnte auch die Tesla-Aktie antreiben, die derzeit ein Momentum erlebt: Auf Monatssicht hat der Anteilsschein an der NASDAQ rund 22 Prozent an Wert gewonnen und nähert sich langsam seinem Allzeithoch von 488,54 US-Dollar wieder an.

Redaktion finanzen.net