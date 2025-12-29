DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 +1,9%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.138 -0,6%Euro1,1770 ±-0,0%Öl61,75 +1,6%Gold4.331 -4,5%
DAX beendet Handel stabil -- Wall Street letztlich im Minus -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income im Fokus
Montagshandel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge

29.12.25 22:32 Uhr
Der S&P 500 bewegte sich am Montag auf rotem Terrain.

Der S&P 500 sank im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,35 Prozent auf 6.905,74 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 55,012 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,382 Prozent auf 6.903,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6.929,94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.920,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.888,76 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der S&P 500 bei 6.849,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.661,21 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Stand von 5.970,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 17,67 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.945,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Micron Technology (+ 3,36 Prozent auf 294,37 USD), Bath Body Works (+ 3,23 Prozent auf 20,43 USD), eBay (+ 2,97 Prozent auf 87,74 USD), Under Armour (+ 2,80 Prozent auf 4,78 USD) und Under Armour (+ 2,48 Prozent auf 4,54 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Newmont (-5,64 Prozent auf 99,81 USD), Albemarle (-3,62 Prozent auf 144,58 USD), Advance Auto Parts (-3,35 Prozent auf 39,87 USD), Tesla (-3,27 Prozent auf 459,64 USD) und IPG Photonics (-3,01 Prozent auf 72,92 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 25.139.038 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,931 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

In eigener Sache

