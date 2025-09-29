MTU-Aktie vor dem Ausbruch: UBS sorgt für neuen Auftrieb
Bei Aktien von MTU zeichnet sich am Dienstag ein Ausspruch aus dem seit dem Juli-Rekord intakten Korrekturtrend ab.
Werte in diesem Artikel
Mit 3,4 Prozent Kursplus auf 386,50 Euro via XETRA steuerten die Papiere des Triebwerkerstellers wieder auf ihren Höchststand bei fast 396 Euro zu.
UBS-Experte Ian Douglas-Pennant machte den Anlegern in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. Oktober Hoffnung, dass MTU dann mit einer Aufstockung der selbst gesteckten Jahresziele überraschen wird. Er ist jedenfalls sehr überzeugt davon, am Markt werde dies aber noch nicht erwartet. Die Anleger seien zu fokussiert auf eine Normalisierung der Ersatzturbinen-Quote und verkannten die generelle Stärke im Sekundärmarkt.
Douglas-Pennant liegt mit seiner Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) auf bereinigter Basis des Quartals rund 15 Prozent über dem Konsens.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere MTU Aero Engines News
Bildquellen: MTU Aero Engines
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.2025
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen