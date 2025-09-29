DAX23.756 ±0,0%ESt505.502 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,3%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.204 -1,3%Euro1,1740 +0,1%Öl67,52 -0,2%Gold3.805 -0,8%
UBS-zuversichtlich

MTU-Aktie vor dem Ausbruch: UBS sorgt für neuen Auftrieb

30.09.25 13:02 Uhr
Charttechnik im Fokus: MTU-Aktie startet Ausbruchsversuch dank UBS-Hoffnung | finanzen.net

Bei Aktien von MTU zeichnet sich am Dienstag ein Ausspruch aus dem seit dem Juli-Rekord intakten Korrekturtrend ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
383,90 EUR 9,30 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit 3,4 Prozent Kursplus auf 386,50 Euro via XETRA steuerten die Papiere des Triebwerkerstellers wieder auf ihren Höchststand bei fast 396 Euro zu.

Wer­bung

UBS-Experte Ian Douglas-Pennant machte den Anlegern in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. Oktober Hoffnung, dass MTU dann mit einer Aufstockung der selbst gesteckten Jahresziele überraschen wird. Er ist jedenfalls sehr überzeugt davon, am Markt werde dies aber noch nicht erwartet. Die Anleger seien zu fokussiert auf eine Normalisierung der Ersatzturbinen-Quote und verkannten die generelle Stärke im Sekundärmarkt.

Douglas-Pennant liegt mit seiner Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) auf bereinigter Basis des Quartals rund 15 Prozent über dem Konsens.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

