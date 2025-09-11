DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.280 -0,1%Nas22.577 -0,1%Bitcoin96.638 -0,8%Euro1,1736 +0,1%Öl67,02 -0,9%Gold3.845 +0,3%
3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
KI-Ressourcen

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

30.09.25 20:12 Uhr
NASDAQ-Aktie CoreWeave klettert rasant: CoreWeave schließt Milliarden-Vertrag mit Meta ab | finanzen.net

Das US-amerikanische KI-Cloud-Startup CoreWeave hat mit Meta Platforms einen großen Infrastruktur-Deal abgeschlossen.

Wie unter anderem "Reuters" berichtet, sichert sich Meta über einen Vertrag im Umfang von bis zu 14,2 Milliarden US-Dollar langfristig Zugang zu GPU-basierter Rechenleistung von CoreWeave. Die Vereinbarung laufe bis mindestens Dezember 2031 und könne um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Meta setzt auf hybride Infrastruktur - Mega-Chance für CoreWeave

Meta verfolgt seit einigen Jahren eine Doppelstrategie beim Ausbau seiner KI-Infrastruktur: Einerseits werden eigene Rechenzentren ausgebaut, andererseits setzt der Konzern auf externe Anbieter, um flexibel zusätzliche Kapazitäten zu erschließen. Mit CoreWeave hat Meta nun einen Partner an der Seite, der sich auf GPU-optimierte Cloud-Infrastrukturen spezialisiert hat. Laut "Bloomberg" umfasst die Zusammenarbeit modernste Hardware, darunter auch neue NVIDIA-Systeme, die insbesondere für große Sprachmodelle und andere rechenintensive KI-Anwendungen optimiert sind

Für CoreWeave bedeutet der Vertrag eine enorme Stärkung der eigenen Marktposition und zeigt, dass das Startup in der obersten Liga der KI-Infrastruktur-Anbieter angekommen ist Der Börsenkurs des Unternehmens reagierte daher auch unmittelbar positiv auf die Ankündigung: Im Dienstagshandel an der NASDAQ steigt die CoreWeave-Aktie zeitweise um 12,00 Prozent auf 137,22 US-Dollar. Für das Papier von Meta Platforms geht es daneben zeitweise um 1,55 Prozent runter auf 731,89 US-Dollar.

Signal für den gesamten KI-Markt

Der Deal unterstreicht die wachsende Bedeutung spezialisierter Cloud-Infrastrukturanbieter im globalen Wettbewerb um KI-Ressourcen. Er zeigt, dass selbst Technologieriesen wie Meta nicht allein auf ihre eigenen Rechenzentren setzen, sondern auf Partnerschaften mit spezialisierten Playern angewiesen sind. Dies könnte den Markt weiter konsolidieren und den Wettbewerb um knappe GPU-Ressourcen zusätzlich verschärfen. Laut "Reuters" weisen einige Analysten aber auch darauf hin, dass es Risiken einer Überhitzung gebe, da in jüngster Zeit mehrere große Deals zwischen Infrastruktur- und KI-Entwicklern abgeschlossen wurden. Ob die langfristigen Erwartungen von Meta und CoreWeave an diesen Deal erfüllt werden, hängt jedoch davon ab, wie sich die Nachfrage nach KI-Diensten entwickelt und ob die technologische Basis - etwa die Dominanz von NVIDIA im GPU-Sektor - stabil bleibt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

