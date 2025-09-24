Sanofi-Aktie im Minus: EU-Kartellbehörden haben Unternehmensräume durchsucht
EU-Wettbewerbshüter haben am Montag Sanofi zufolge die Geschäftsräume des französischen Pharmakonzerns im Zusammenhang mit kartellrechtlichen Bedenken durchsucht.
Werte in diesem Artikel
"Sanofi bestätigt, dass Vertreter der Europäischen Kommission am 29. September 2025 im Rahmen einer Untersuchung (...) im Bereich der saisonalen Grippeimpfstoffe die Räumlichkeiten von Sanofi in Frankreich und Deutschland aufgesucht haben", sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. "Sanofi ist zuversichtlich, dass es die einschlägigen Regeln und Vorschriften einhält." Das Unternehmen werde sich angesichts der laufenden Untersuchung nicht weiter äußern und voll mit der EU-Exekutive zusammenarbeiten.
Zuvor hatte die EU-Kommission erklärt, sie führe unangekündigte Inspektionen in den Geschäftsräumen eines im Impfstoffbereich tätigen Unternehmens durch. Die EU-Beamten seien besorgt, dass der Konzern seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben könnte. Die EU-Kartellaufsichtsbehörde teilte weiter mit, sie konzentriere sich auf Praktiken, die als wettbewerbswidrig eingestuft werden könnten. In ihrer Erklärung vom Dienstag nannte die Kommission weder das Unternehmen noch den Ort, an dem die Inspektionen stattfanden.
Die Sanofi-Aktie gibt an der EURNOEXT in Paris zeitweise 0,59 Prozent auf 77,82 Euro nach.
DJG/DJN/uxd/kla
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sanofi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sanofi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Sanofi News
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.2025
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.2025
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.2025
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.12.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sanofi S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen