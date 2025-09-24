Kartellrechtliche Bedenken

EU-Wettbewerbshüter haben am Montag Sanofi zufolge die Geschäftsräume des französischen Pharmakonzerns im Zusammenhang mit kartellrechtlichen Bedenken durchsucht.

"Sanofi bestätigt, dass Vertreter der Europäischen Kommission am 29. September 2025 im Rahmen einer Untersuchung (...) im Bereich der saisonalen Grippeimpfstoffe die Räumlichkeiten von Sanofi in Frankreich und Deutschland aufgesucht haben", sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. "Sanofi ist zuversichtlich, dass es die einschlägigen Regeln und Vorschriften einhält." Das Unternehmen werde sich angesichts der laufenden Untersuchung nicht weiter äußern und voll mit der EU-Exekutive zusammenarbeiten.

Zuvor hatte die EU-Kommission erklärt, sie führe unangekündigte Inspektionen in den Geschäftsräumen eines im Impfstoffbereich tätigen Unternehmens durch. Die EU-Beamten seien besorgt, dass der Konzern seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben könnte. Die EU-Kartellaufsichtsbehörde teilte weiter mit, sie konzentriere sich auf Praktiken, die als wettbewerbswidrig eingestuft werden könnten. In ihrer Erklärung vom Dienstag nannte die Kommission weder das Unternehmen noch den Ort, an dem die Inspektionen stattfanden.

Die Sanofi-Aktie gibt an der EURNOEXT in Paris zeitweise 0,59 Prozent auf 77,82 Euro nach.

