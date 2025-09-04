Sanofi-Aktie gewinnt trotzdem: Berenberg senkt Kursziel - Kaufempfehlung bleibt
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 118 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.
Werte in diesem Artikel
Die negative Kursreaktion von Sanofi auf die Studie zu dem Mittel Amlitelimab gegen die Hauterkrankung Atopische Dermatitis erscheine überzogen und biete eine Kaufchance, schrieb Luisa Hector am Donnerstagabend. Sie hält die Ergebnisse für recht gut. Für den von ihr erwarteten Spitzenumsatz von 5 Milliarden Euro müssten lediglich etwa 20 Prozent der Dupixent-Patienten künftig mit Amlitelimab behandelt werden. Hector taxiert die Wahrscheinlichkeit für einen Marktstart 2027 auf 80 Prozent.
Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Aktie von Sanofi zeitweise 0,3 Prozent im Plus bei 79,20 Euro.
/rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sanofi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sanofi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Sanofi News
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:46
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Sanofi Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:46
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.2025
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.2025
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.12.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sanofi S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen