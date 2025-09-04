DAX23.660 -0,5%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto15,48 +0,6%Dow45.348 -0,6%Nas21.647 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1738 +0,8%Öl65,58 -1,9%Gold3.583 +1,0%
Analystenkommentar

Sanofi-Aktie gewinnt trotzdem: Berenberg senkt Kursziel - Kaufempfehlung bleibt

05.09.25 16:17 Uhr
Sanofi-Aktie trotzdem in Grün: Zielpreis gesenkt, Kaufempfehlung bleibt bestehen | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 118 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
78,96 EUR 0,49 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die negative Kursreaktion von Sanofi auf die Studie zu dem Mittel Amlitelimab gegen die Hauterkrankung Atopische Dermatitis erscheine überzogen und biete eine Kaufchance, schrieb Luisa Hector am Donnerstagabend. Sie hält die Ergebnisse für recht gut. Für den von ihr erwarteten Spitzenumsatz von 5 Milliarden Euro müssten lediglich etwa 20 Prozent der Dupixent-Patienten künftig mit Amlitelimab behandelt werden. Hector taxiert die Wahrscheinlichkeit für einen Marktstart 2027 auf 80 Prozent.

Wer­bung

Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Aktie von Sanofi zeitweise 0,3 Prozent im Plus bei 79,20 Euro.

/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

