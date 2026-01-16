DAX24.936 -1,4%Est505.921 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -3,9%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.890 -0,9%Euro1,1640 +0,5%Öl64,03 -0,3%Gold4.673 +1,7%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 51 Euro - 'Kaufen'

19.01.26 17:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
44,57 EUR 0,80 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 41 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer Teilerfolg für den Agrarchemie- und Pharmakonzern im Kampf gegen die diesbezüglichen Klagen, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Reaktion. "Eine positive Gerichtsentscheidung würde für Bayer eine massive Reduzierung der finanziellen Risiken im Zusammenhang mit dem Produkt Roundup bedeuten. Dies würde zu einem weiteren Abbau des Risikoabschlags führen." Wie die Entscheidung im Sommer 2026 ausfallen werde, sei allerdings offen./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Bayer

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
14:16Bayer KaufenDZ BANK
12:51Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:01Bayer NeutralUBS AG
08:01Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14:16Bayer KaufenDZ BANK
12:51Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:01Bayer NeutralUBS AG
08:01Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026Bayer NeutralUBS AG
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

