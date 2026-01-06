Sanofi Aktie
Marktkap. 99,48 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal des Pharmakonzerns. Die 2026er-Prognose der Franzosen dürfte aber bei stärkerem Gegenwind von der Währungsseite sinkende Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie implizieren, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
82,86 €
|Abst. Kursziel*:
14,65%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
83,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
