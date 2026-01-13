DAX 25.398 -0,1%ESt50 6.044 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.462 -0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 65,68 +0,3%Gold 4.634 +1,0%
FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita
Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau
Sanofi Aktie

Marktkap. 99,62 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Neutral

11:16 Uhr
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen setzten auf starkes Umsatzwachstum zum Patenauslauf von Dupixent, schrieb Richard Vosser am Mittwoch nach ihrer Präsentation auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Im Basisszenario gehe Sanofi davon aus, dass man mit dem Dermatitis-Mittel in den USA 2031 die Exklusivität verliert./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
81,67 €		 Abst. Kursziel*:
16,32%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,26%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

