Sanofi Aktie
Marktkap. 99,62 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen setzten auf starkes Umsatzwachstum zum Patenauslauf von Dupixent, schrieb Richard Vosser am Mittwoch nach ihrer Präsentation auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Im Basisszenario gehe Sanofi davon aus, dass man mit dem Dermatitis-Mittel in den USA 2031 die Exklusivität verliert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
81,67 €
|Abst. Kursziel*:
16,32%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
81,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,26%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
