Sanofi hat in China die Zulassung für sein Diabetes-Medikament Tzield erhalten.

Wie der französische Pharmakonzern mitteilte, hat die chinesische Arzneimittelbehörde NMPA (National Medical Products Administration) Tzield als erste krankheitsmodifizierende Therapie bei autoimmunem Typ-1-Diabetes (T1D) zugelassen. Bei erwachsenen Patienten soll Tzield bzw der Wirkstoff Teplizumab das Auftreten von T1D im Stadium 3 verzögern, bei jungen Patienten ab acht Jahren im Stadium 2.

Die Zulassung basiert auf den positiven Ergebnissen einer Phase-2-Studie, in der nachgewiesen wurde, dass Tzield den Beginn von T1D im Stadium 3 verzögern kann. Die Studie zeigte, dass eine einmal tägliche Gabe von Tzield über einen Zeitraum von 14 Tagen im Schnitt den Beginn von T1D im Stadium 3 um 48,4 Monate verzögerte - gegenüber 24,4 Monaten in der Placebogruppe.

Die Sanofi-Aktie notiert in Paris zeitweise 0,85 Prozent im Minus bei 80,08 Euro.

