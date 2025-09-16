DAX23.872 +0,5%ESt505.526 +0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.152 -0,4%Nas22.534 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,09 -0,8%Gold3.838 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX im Plus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
KI-Commerce

Aktien von Etsy und Shopify nach Kurssprung in Rot: OpenAI bringt ChatGPT-Checkout

30.09.25 17:15 Uhr
NASDAQ-Aktien Etsy und Shopify nach Kurssprung schwächer: OpenAI startet in Kooperation ChatGPT-Checkout | finanzen.net

OpenAI erweitert ChatGPT um eine neue Bezahlfunktion, die Käufe direkt im Chat ermöglicht. Gemeinsam mit Etsy und Shopify schafft das Unternehmen einen nahtlosen Checkout-Prozess.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Etsy Inc
57,19 EUR 2,65 EUR 4,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shopify Inc (A)
125,70 EUR -1,64 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• OpenAI startet "Instant Checkout" in Zusammenarbeit mit Etsy und Shopify
• Nutzer können in ChatGPT ohne Umleitungen direkt einkaufen
• Aktien von Etsy und Shopify reagieren mit deutlichen Kursgewinnen

Wer­bung

ChatGPT wird zur Einkaufsplattform

OpenAI hat eine neue Funktion vorgestellt, die es ermöglicht, direkt über ChatGPT Produkte zu kaufen. Zum Start kooperiert das Unternehmen mit Etsy und Shopify, wie aus einem Blogbeitrag hervorgeht. Kunden in den USA können damit Waren von Etsy-Anbietern sofort im Chat erwerben. Auch Shopify-Händler sollen bald integriert werden. "Nutzer von ChatGPT Plus, Pro und der kostenlosen Version in den USA können jetzt direkt im Chat bei US-amerikanischen Etsy-Verkäufern einkaufen. Über eine Million Shopify-Händler wie Glossier, SKIMS, Spanx und Vuori werden in Kürze verfügbar sein", heißt es in dem Beitrag von OpenAI.

Nahtloser Kaufprozess für Nutzer

Die Bezahlung erfolgt direkt im Chat, ohne Umleitungen oder externe Links. Nutzer bestätigen einfach Bestellung, Versand und Zahlung, und der Kauf wird abgeschlossen. Die Daten werden sicher zwischen Nutzer und Händler übertragen, wobei ChatGPT lediglich als digitaler Einkaufsassistent fungiere, so die Erklärung.

Gebührenmodell und Ausbaupläne

Für Käufer fallen dabei demnach keine zusätzlichen Kosten an. Händler hingegen zahlen eine Gebühr pro abgeschlossenem Verkauf an OpenAI, ohne dass dies die Endpreise beeinflusst. Zum Auftakt sind nur Einzelkäufe möglich, doch das Unternehmen plant, Warenkörbe mit mehreren Artikeln sowie eine Ausweitung auf weitere Regionen einzuführen.

Wer­bung

Offenes Protokoll für KI-Handel

Die technische Basis bildet ein neues "Agentic Commerce Protocol", das OpenAI gemeinsam mit Zahlungsanbieter Stripe entwickelt hat. Dieses Protokoll wird OpenAI quelloffen zur Verfügung stellen, heißt es in dem Blogbeitrag - ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen die Zukunft des Onlinehandels aktiv mitgestalten und gleichzeitig den Zugang für Entwickler und Händler erleichtern möchte.

Positive Marktreaktionen

Die Börse nahm die Ankündigung begeistert auf: Etsy-Aktien sprangen an der NASDAQ am Montag schlussendlich um stolze 15,83 Prozent in die Höhe auf 74,34 US-Dollar, bevor die Euphorie allerdings wieder etwas abebbte - am Dienstag geht es 10,59 Prozent auf 66,47 US-Dollar abwärts. Währenddessen verteuerten sich die ebenfalls in den USA gelisteten Shopify-Papiere um 6,24 Prozent auf 149,00 US-Dollar. Am Dienstag steht dann ein Abschlag von 1,63 Prozent auf 146,57 US-Dollar an der Kurstafel.

Laut Etsy-Chief Product and Technology Officer Rafe Colburn eröffne der KI-gestützte Handel neue Chancen, insbesondere durch eine tiefere Integration von Produktempfehlungen in mobile Nutzererfahrungen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Etsy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Etsy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Etsy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com, Ali Jabber / Shutterstock.com

Nachrichten zu Etsy Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Etsy Inc

DatumRatingAnalyst
25.07.2019Etsy BuyBTIG Research
01.07.2019Etsy BuyNeedham & Company, LLC
04.04.2019Etsy BuyCanaccord Adams
29.03.2019Etsy PerformOppenheimer & Co. Inc.
08.03.2019Etsy NeutralBTIG Research
DatumRatingAnalyst
25.07.2019Etsy BuyBTIG Research
01.07.2019Etsy BuyNeedham & Company, LLC
04.04.2019Etsy BuyCanaccord Adams
07.08.2018Etsy HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.06.2018Etsy HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
29.03.2019Etsy PerformOppenheimer & Co. Inc.
08.03.2019Etsy NeutralBTIG Research
14.09.2018Etsy NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
07.11.2017Etsy Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Etsy Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.12.2015Etsy SellROTH Capital Partners, LLC
04.11.2015Etsy SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
12.10.2015Etsy SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Etsy Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen