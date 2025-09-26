DAX 23.756 +0,1%ESt50 5.516 +0,3%Top 10 Crypto 15,74 +2,8%Dow 46.221 -0,1%Nas 22.661 +0,8%Bitcoin 97.314 +1,5%Euro 1,1731 +0,3%Öl 68,14 -2,3%Gold 3.827 +1,7%
TotalEnergies Aktie

53,09 EUR -0,96 EUR -1,78 %
STU
53,15 EUR -0,90 EUR -1,67 %
LSE
Marktkap. 119,53 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTFNF

RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

17:01 Uhr
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
53,09 EUR -0,96 EUR -1,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Ölkonzern wie erwartet seine Investitionsziele gesenkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu komme ein Sparprogramm für die kommenden vier Jahre. Am Anlagehintergrund ändere das kaum etwas./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:39 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
53,94 €		 Abst. Kursziel*:
39,04%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
53,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,27%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

17:01 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
25.09.25 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
25.09.25 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen

