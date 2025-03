NASDAQ Composite im Fokus

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Abschläge

27.03.25 20:02 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,28 Prozent tiefer bei 17.848,46 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,490 Prozent auf 17.811,24 Punkte an der Kurstafel, nach 17.899,01 Punkten am Vortag. Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 17.988,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17.743,80 Punkten lag. So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 1,10 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 27.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 18.544,42 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 27.12.2024, bei 19.722,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16.399,52 Punkten gehandelt. Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,43 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 20.118,61 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17.238,24 Zählern erreicht. NASDAQ Composite-Tops und -Flops Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cumulus Media A (+ 6,88 Prozent auf 0,51 USD), Neogen (+ 5,69 Prozent auf 8,91 USD), Lifecore Biomedical (+ 4,47 Prozent auf 6,90 USD), Sangamo Therapeutics (+ 3,93 Prozent auf 0,88 USD) und Abbott Laboratories (+ 3,41 Prozent auf 130,93 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil 3D Systems (-18,38 Prozent auf 2,22 USD), Verint Systems (-15,03 Prozent auf 18,37 USD), Dorel Industries (-10,49 Prozent auf 1,45 USD), Microvision (-8,27 Prozent auf 1,28 USD) und Modine Manufacturing (-7,31 Prozent auf 80,30 USD). Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.108.656 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,123 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie. NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick In diesem Jahr hat die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index. Redaktion finanzen.net

