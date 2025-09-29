DAX 23.717 -0,1%ESt50 5.495 -0,2%Top 10 Crypto 15,72 -1,2%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 97.061 -0,4%Euro 1,1747 +0,2%Öl 67,36 -0,4%Gold 3.852 +0,5%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

60,92 EUR -0,14 EUR -0,23 %
STU
57,02 CHF +0,02 CHF +0,04 %
SWX
Marktkap. 110,72 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
Bernstein Research

ABB (Asea Brown Boveri) Underperform

09:21 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 45 Franken auf "Underperform" belassen. Der Nachfragetrend beim Automatisierungskonzern sollte intakt geblieben sein, schrieb Alasdair Leslie am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet daher mit einem soliden Quartal. Potenziale zur Umsatzsteigerung seien im Kurs aber schon eingepreist./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

09:21 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
29.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
25.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
12.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

