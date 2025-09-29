TotalEnergies Aktie
Marktkap. 115,48 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot sieht den diesjährigen Investorentag als Bestätigung der differenzierten langfristigen Wachstumsstory des Ölkonzerns. Die niedrigeren Investitionsziele seien angesichts eines schwächeren Konjunkturumfelds hilfreich und hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb er am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,18 €
|Abst. Kursziel*:
5,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,72%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|08:21
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
