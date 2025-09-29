UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot sieht den diesjährigen Investorentag als Bestätigung der differenzierten langfristigen Wachstumsstory des Ölkonzerns. Die niedrigeren Investitionsziele seien angesichts eines schwächeren Konjunkturumfelds hilfreich und hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb er am Dienstag./rob/edh/ag

