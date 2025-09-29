ASML NV Aktie
Marktkap. 319,66 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 700 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für den jüngsten Kursanstieg sei nicht nur die Erwartung eines verbesserten Investitionsumfelds im Speicherbereich verantwortlich, schrieb Robert Sanders in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Auch die Nachrichten rund um Intel seien dabei wichtig gewesen. Der US-Chipkonzern sei der US-Regierung zu bedeutend, um ihn fallen zu lassen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
900,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
821,10 €
|Abst. Kursziel*:
9,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
824,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,13%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
765,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
