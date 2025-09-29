Deutsche Bank AG

ASML NV Buy

10:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 700 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für den jüngsten Kursanstieg sei nicht nur die Erwartung eines verbesserten Investitionsumfelds im Speicherbereich verantwortlich, schrieb Robert Sanders in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Auch die Nachrichten rund um Intel seien dabei wichtig gewesen. Der US-Chipkonzern sei der US-Regierung zu bedeutend, um ihn fallen zu lassen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML