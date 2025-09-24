TotalEnergies Aktie
Marktkap. 115,43 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die vom Ölkonzern angekündigte Verringerung der Aktienrückkäufe sei weithin erwartet worden, beginne aber etwas früher als prognostiziert, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
53,09 €
|Abst. Kursziel*:
41,27%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
53,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,85%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
