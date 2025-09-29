Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,3 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 7,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Fluggesellschaft schließe ihre Produktivitätslücke, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die starke Marktposition der Konzernmarken und die Kaufkraft der Kundschaft insbesondere im Premium-Segment seien unterstrichen worden. Außerdem sei über das Frachtgeschäft und die mit dem Programm "Ambition 2030" einhergehenden Potenziale im Bereich der Flugzeugwartung gesprochen worden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
7,70 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,49 €
|Abst. Kursziel*:
2,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,77%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
