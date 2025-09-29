Deutsche Bank AG

Lufthansa Hold

11:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 7,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Fluggesellschaft schließe ihre Produktivitätslücke, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die starke Marktposition der Konzernmarken und die Kaufkraft der Kundschaft insbesondere im Premium-Segment seien unterstrichen worden. Außerdem sei über das Frachtgeschäft und die mit dem Programm "Ambition 2030" einhergehenden Potenziale im Bereich der Flugzeugwartung gesprochen worden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

