Rund 26 Millionen Passagiere am Flughafen BER

31.12.25 15:10 Uhr
SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Der Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) zählte 2025 rund 26 Millionen Passagiere. Das waren rund zwei Prozent mehr als im Jahr davor mit 25,5 Millionen, wie die Flughafengesellschaft auf dpa-Anfrage mitteilte. In Schönefeld starteten und landeten insgesamt rund 193.000 Maschinen, ein Plus von 0,7 Prozent. Aktuell steuern 70 Fluggesellschaften vom Hauptstadtflughafen 130 Ziele weltweit an.

"2025 war ein anspruchsvolles, aber insgesamt erfolgreiches Jahr", lautet die Bilanz von BER-Chefin Aletta von Massenbach. Die Passagierzahlen seien trotz der schwierigen Marktsituation und geopolitischer Einflüsse auf den Flugverkehr erneut gestiegen. "Das zeigt: Reisen hat nach wie vor einen hohen Stellenwert", so die Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. "Auch für das kommende Jahr erwarten wir Wachstum, und wir rechnen derzeit mit 26,5 bis 27 Millionen Fluggästen."

Der Hauptstadtflughafen feierte Ende Oktober sein fünfjähriges Bestehen nach der Inbetriebnahme am 31. Oktober 2020. Insgesamt starteten und landeten in diesem Zeitraum dort mehr als 800.000 Flugzeuge. Im Oktober wurde der 100-millionste Passagier gezählt. Einen Rekord gab es zum Beginn der Herbstferien am 17. Oktober mit erstmals 100.000 Passagieren an einem Tag seit der BER-Eröffnung.

Eine Reihe neuer Verbindungen im Sommerflugplan

Der neue Sommerflugplan beginnt am 29. März. Viele Details dazu sind aber noch in der Abstimmung. Fest steht dem Flughafenbetreiber zufolge bereits, dass die größte kanadische Fluggesellschaft Air Canada von Anfang Juli bis Mitte Oktober dreimal pro Woche eine Nonstop-Verbindung nach Montréal anbieten wird.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings baut ihr Streckennetz um drei Hauptstadtverbindungen nach London, Lissabon und Sarajevo aus. Mit Olbia, Neapel und Kavala sollen außerdem drei neue Feriendestinationen ins Programm aufgenommen werden. Auf Strecken wie nach Palma de Mallorca, Stockholm, Zürich, Split, Bilbao, Faro und Helsinki werden die Frequenzen erhöht.

Condor will ab Juni ganzjährig tägliche Nonstop-Flüge nach Abu Dhabi anbieten. Eine Verbindung nach Toronto in Kanada bietet Air Transat ab Anfang Mai dreimal wöchentlich an./ah/DP/he

mehr Analysen