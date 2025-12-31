DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.349 -0,3%Bitcoin74.523 -1,0%Euro1,1737 -0,1%Öl61,23 -1,1%Gold4.324 -0,3%
WDH/USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken überraschend erneut

31.12.25 16:57 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entgegen den Erwartungen von Experten weiter verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 16.000 auf 199.000, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed./he