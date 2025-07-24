HORNBACH Aktie
Marktkap. 1,65 Mrd. EURKGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340
ISIN DE0006083405
Symbol HBBHF
HORNBACH Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Add" belassen. Der Umsatz sei etwas niedriger als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) der Baumarktkette habe seine Prognose deutlich verfehlt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:27 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HORNBACH Add
|Unternehmen:
HORNBACH Holding
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
118,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
102,80 €
|Abst. Kursziel*:
14,79%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
97,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,15%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HORNBACH Holding
|10:06
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|10:01
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.08.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.06.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
