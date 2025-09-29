ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 110,78 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 37 auf 39 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Erwartung einer starken Nachfrage im Elektronikgeschäft des Technologiekonzerns erhöhte Analyst George Featherstone am Montag seine Schätzungen. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätze sende allerdings gewisse Schwächesignale für die nahe Zukunft, schrieb er in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das schwierige Umfeld dürfe trotz wohl solider Zahlen nicht unterschätzt werden./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
57,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-31,82%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
57,22 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-31,84%
|
Analyst Name:
George Featherstone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
