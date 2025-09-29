Barclays Capital

ABB (Asea Brown Boveri) Underweight

10:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 37 auf 39 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Erwartung einer starken Nachfrage im Elektronikgeschäft des Technologiekonzerns erhöhte Analyst George Featherstone am Montag seine Schätzungen. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätze sende allerdings gewisse Schwächesignale für die nahe Zukunft, schrieb er in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das schwierige Umfeld dürfe trotz wohl solider Zahlen nicht unterschätzt werden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

