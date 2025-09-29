DAX 23.746 +0,0%ESt50 5.501 -0,1%Top 10 Crypto 15,58 -2,1%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 96.262 -1,2%Euro 1,1747 +0,2%Öl 67,34 -0,5%Gold 3.802 -0,8%
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Wolfspeed A41JEH Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Tilray, PUMA. Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

60,92 EUR -0,14 EUR -0,23 %
STU
57,22 CHF +0,22 CHF +0,39 %
SWX
Marktkap. 110,78 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Barclays Capital

ABB (Asea Brown Boveri) Underweight

10:51 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
ABB (Asea Brown Boveri)
60,92 EUR -0,14 EUR -0,23%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 37 auf 39 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Erwartung einer starken Nachfrage im Elektronikgeschäft des Technologiekonzerns erhöhte Analyst George Featherstone am Montag seine Schätzungen. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätze sende allerdings gewisse Schwächesignale für die nahe Zukunft, schrieb er in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das schwierige Umfeld dürfe trotz wohl solider Zahlen nicht unterschätzt werden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underweight

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
57,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
-31,82%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
57,22 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,84%
Analyst Name:
George Featherstone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

10:51 ABB (Asea Brown Boveri) Underweight Barclays Capital
09:21 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
29.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
25.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

