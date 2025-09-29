TotalEnergies Aktie
Marktkap. 115,48 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Totalenergies von 75 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Ölkonzern habe während des Kapitalmarkttages wie erwartet einen vorsichtigeren Ton angeschlagen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe die Investoren auf ein schwächeres gesamtwirtschaftliches Umfeld vorbereitet, wolle aber zugleich die allgemeine strategische Ausrichtung beibehalten. Mit Blick auf die Aussagen zu den Kürzungen der Investitionsausgaben schrieb er, dass sich Totalenergies in erster Linie auf den Bereich Strom konzentriert habe. Dort hätten die Konsensschätzungen die früheren Wachstumsziele ohnehin nicht vollständig antizipiert. Er senkte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 und 2027 und trägt damit den Kürzungen des Konzerns in allen Geschäftsbereichen Rechnung./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
53,18 €
|Abst. Kursziel*:
31,63%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
52,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,15%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
