Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,3 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Management habe die verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität überzeugend dargelegt, schrieb Ruairi Cullinane am Dienstag im Nachgang des Kapitalmarkttags. Im Zeitraum 2026?2027 dürften diese Maßnahmen aber zu einem niedrigeren bereinigten Free Cashflow als allgemein erwartet führen. Angesichts sinkender Investitionen und höher erwarteter Margen im Zeitraum 2028?2030 sieht die Fluglinie jedoch Spielraum für einen Free Cashflow von über 2,5 Milliarden Euro pro Jahr./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 02:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
7,55 €
|Abst. Kursziel*:
-0,66%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
7,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,03%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09:51
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|10.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research