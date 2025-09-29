Akzo Nobel Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte erwartet laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick für das dritte Quartal ein operatives Ergebnis, das drei Prozent unter dem Vorjahreswert liegen wird. Sie verwies dabei auf geringere Absatzmengen und ungünstigere Wechselkurse des Farben- und Lackeherstellers. Positive Effekte durch den Preis- und Produktmix sowie Einsparungen dürften davon mehr als aufgezehrt werden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET
