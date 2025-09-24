DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,64 +2,5%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.239 +0,4%Euro1,1801 -0,1%Öl67,68 -0,2%Gold3.773 +0,3%
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneinheitlich -- Micron Technology mit kräftigem Gewinnsprung -- Tesla streicht Basismodell des Cybertrucks -- DHL im Fokus
Top News
DHL-Aktie: DHL Express erhöht Luftfrachtkapazität ab Hanoi
Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen
Medienstaatsminister Wolfram Weimer sieht Google-KI skeptisch. Winklevoss-Zwillinge: Bitcoin könnte eine Million US-Dollar erreichen. Amazon ist Top Pick für Morgan Stanley.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wies am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

So eröffnete der DAX mit einem Gewinn und stand auch anschließend im Plus. Er beendete den Tag letztlich 0,36 Prozent fester bei 23.611,33 Zählern.
Der TecDAX zog anfänglich leicht an und rückte im weiteren Verlauf noch stärker in die Gewinnzone vor. Sein Schlussstand: 3.648,76 Zähler (+0,57 Prozent).

Positive Vorgaben kamen von der Wall Street. Bei den US-Techwerten läuft aktuell eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von NVIDIA. Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich der Ökonom Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Micron Technology-Aktie freundlich: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt
MicronD-WaveNVIDIAPlug PowerNELDroneShieldZulieferer-Aktien

