Asiens Börsen uneinheitlich -- Micron Technology mit kräftigem Gewinnsprung -- Tesla streicht Basismodell des Cybertrucks -- DHL im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wies am Dienstag grüne Vorzeichen aus. So eröffnete der DAX mit einem Gewinn und stand auch anschließend im Plus. Er beendete den Tag letztlich 0,36 Prozent fester bei 23.611,33 Zählern.

Der TecDAX zog anfänglich leicht an und rückte im weiteren Verlauf noch stärker in die Gewinnzone vor. Sein Schlussstand: 3.648,76 Zähler (+0,57 Prozent). Positive Vorgaben kamen von der Wall Street. Bei den US-Techwerten läuft aktuell eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von NVIDIA. Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich der Ökonom Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten griffen am Dienstag zu. So startete der EURO STOXX 50 nahezu unverändert und legte im weiteren Handelsverlauf zu. Er verabschiedete sich 0,7 Prozent stärker bei 5.479,90 Punkten. Neue Rekordhochs an der Wall Street stützten auch die europäischen Börsen. Dabei war es insbesondere KI-Fantasie, welche die Anlegerstimmung hob, nachdem NVIDIA angekündigt hatte, 100 Milliarden Dollar in das KI-Unternehmen OpenAI zu investieren. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September überraschend deutlich aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,2 Punkte auf 51,2 Punkte und signalisiert damit weiter ein geringfügiges Wachstum. Der wichtigste Termin der Woche steht allerdings erst am Freitag an, wenn der Kernindex der persönlichen US-Konsumausgaben für August veröffentlicht wird. Dieser ist im Vergleich zum weniger umfassenden Verbraucherpreisindex das favorisierte Inflationsmaß der Fed. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag mit Abschlägen. Nach einem relativ stabilen Start legte der Dow Jones vorübergehend zu und markierte dabei sogar ein neues Rekordhoch bei 46.714,27 Punkten. Doch im weiteren Verlauf drehte er ins Minus und beendete die Sitzung letztlich 0,19 Prozent schwäch bei 46.292,78 Zählern.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite hatte nahe seinem Vortagesniveau eröffnet. Er fiel schon gleich darauf jedoch in rotes Terrain und schloss 0,75 Prozent tiefer bei 22.573,47 Punkten. Die US-Börsen haben am Dienstag dem Rekordlauf der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Ein Konjunkturausblick von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte kaum Auswirkungen auf die Aktienkurse. Der Druck von US-Präsident Donald Trump auf Powell bleibt hoch. Schließlich hat sich der von Trump neu in den Notenbank-Vorstand aufgerückte Stephen Miran für kräftige Zinssenkungen ausgesprochen. "Wenn die kurzfristigen Zinsen etwa zwei Prozentpunkte zu hoch bleiben, drohen unnötige Entlassungen und höhere Arbeitslosigkeit", sagte Miran. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



