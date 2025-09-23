DAX23.562 -0,2%ESt505.463 -0,2%Top 10 Crypto15,50 +1,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.622 +0,8%Euro1,1770 -0,4%Öl67,80 ±0,0%Gold3.769 +0,1%
DHL Express erhöht Luftfrachtkapazität ab Hanoi
Steigende Nachfrage

DHL-Aktie höher: DHL Express erhöht Luftfrachtkapazität ab Hanoi

24.09.25 11:10 Uhr
DHL-Aktie höher: DHL Express baut Luftfrachtkapazität ab Hanoi aus | finanzen.net

Die DHL-Tochter Express hat ihre Luftfrachtkapazitäten in Vietnam durch die Aufnahme weiterer täglicher Flugverbindungen ab Hanoi erhöht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
37,82 EUR 0,22 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen teilte mit, es reagiere damit auf die steigende Exportnachfrage durch den schnell wachsenden vietnamesischen Technologiesektor. In der ersten Jahreshälfte 2025 habe DHL Express einen zweistelligen Anstieg der Exporte von technischen Gütern aus Hanoi verzeichnet.

Um dieses Wachstum zu unterstützen, setzt DHL Express der Mitteilung zufolge eine Flotte aus Boeing 777- und Airbus A330-Frachtmaschinen ein, deren Flüge an sechs Tagen pro Woche eine zusätzliche Nutzlastkapazität von über 300 Tonnen pro Woche bieten. Die Maschinen befördern Sendungen von Hanoi über Hongkong in andere Weltregionen.

Vietnam profitiert davon, dass Unternehmen ihre Lieferketten weiter diversifizieren, und hat sich zu einem beliebten Produktionsstandort insbesondere für Hightech-Produkte wie Laptops und Elektronik entwickelt. DHL Express verweist auf eine Prognose des vietnamesischen Ministeriums für Information und Kommunikation prognostiziert, dass die Branche ihren Umsatz im Jahr 2025 um mehr als 11 Prozent auf 169,3 Milliarden US-Dollar steigern dürfte. Die Exporte von Hardware und Elektronik werden voraussichtlich um 12,3 Prozent auf 148,5 Milliarden Dollar steigen.

Vietnam werde in den nächsten fünf Jahren sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit als auch des Umfangs des Handelswachstums voraussichtlich zu den 30 wichtigsten Ländern weltweit gehören.

Zeitweise gewinnt die DHL-Aktie im XETRA-Handel 0,74 Prozent auf 37,94 Euro.

DOW JONES

mehr Analysen