DAX 24.356 +1,1%ESt50 5.790 +1,1%MSCI World 4.417 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.513 +0,2%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,66 -2,3%Gold 4.132 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: Dow startet fester -- DAX zieht kräftig an -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
AMD-Aktie zieht an: Ehrgeizige KI- und Wachstumsstrategie enthüllt AMD-Aktie zieht an: Ehrgeizige KI- und Wachstumsstrategie enthüllt
Netflix-Aktie schwächelt: Erstes Erlebniszentrum eröffnet Netflix-Aktie schwächelt: Erstes Erlebniszentrum eröffnet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
45,14 EUR +0,60 EUR +1,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 49,81 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

09:06 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
45,14 EUR 0,60 EUR 1,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Fundamentaldaten für die Frachtbranche seien weiterhin schwach, da die Ausnahmeregelungen der US-De-minimis-Regel für die Hochsaison nun vollständig in Kraft sind und Zölle erst jetzt eingeführt würden, schrieb Alexia Dogani am Dienstagnachmittag in ihrem monatlichen Branchenkommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
45,00 €		 Abst. Kursziel*:
5,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
45,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,23%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

09:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Sell UBS AG
11.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
07.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Aktienbewertung JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 steigt
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Mittwochmittag
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag in Grün
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Nachmittag an
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagmittag
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Katrin Suder, buy
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen