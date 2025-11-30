DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 50,75 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset setzt im europäischen Transportbereich weiter auf Selbsthilfe- und Kostensenkungsstorys wie DHL, DSV und GXO Logistics. Sie hätten zudem eine klare Aussicht, den Künstliche-Intelligenz-Hebel für weitere Produktivitätsverbesserungen zu nutzen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,00 €
|Abst. Kursziel*:
6,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,55%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
