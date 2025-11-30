DAX 23.560 -1,2%ESt50 5.645 -0,4%MSCI World 4.394 -0,1%Top 10 Crypto 11,65 -6,5%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.504 -4,4%Euro 1,1628 +0,3%Öl 63,31 +0,2%Gold 4.254 +0,9%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 50,75 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
Goldman Sachs Group Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

11:26 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset setzt im europäischen Transportbereich weiter auf Selbsthilfe- und Kostensenkungsstorys wie DHL, DSV und GXO Logistics. Sie hätten zudem eine klare Aussicht, den Künstliche-Intelligenz-Hebel für weitere Produktivitätsverbesserungen zu nutzen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,55%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

11:26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
20.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
14.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc. DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.
finanzen.net DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) behauptet sich am Vormittag
finanzen.net Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025
finanzen.net So schätzen die Analysten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im November 2025 ein
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag ohne große Veränderung
EQS Group EQS-News: Bekanntgabe gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag schwächer
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
