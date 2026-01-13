ANALYSE-FLASH: Goldman senkt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 51 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) zwar von 48 auf 51 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrem zuletzt guten Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die verbesserte Geschäftsdynamik sei im Kurs angekommen, schrieb Patrick Creuset am Mittwoch in seiner Branchenanalyse. Er rechnet mit starken Ergebnissen für das vierte Quartal und einem Ausblick im Rahmen der Markterwartungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
