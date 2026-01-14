DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 51,8 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Mittwochabend der Frage, ob "irgendetwas den Bestellrausch der Reedereien bremsen kann". Seine Erwartung, dass Zölle die Beauftragung neuer Schiffe endlich eindämmen würden, werde mit erneuten Rekordaufträgen widerlegt. Die Bedrohung durch ein Überangebot am Containermarkt nehme damit weiter zu./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
