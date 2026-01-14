DAX 25.283 +0,0%ESt50 6.035 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.183 -0,2%Euro 1,1635 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.618 -0,2%
Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg
"Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie "Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 51,8 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

DHL Group (ex Deutsche Post)
47,25 EUR -0,53 EUR -1,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Mittwochabend der Frage, ob "irgendetwas den Bestellrausch der Reedereien bremsen kann". Seine Erwartung, dass Zölle die Beauftragung neuer Schiffe endlich eindämmen würden, werde mit erneuten Rekordaufträgen widerlegt. Die Bedrohung durch ein Überangebot am Containermarkt nehme damit weiter zu./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
47,26 €		 Abst. Kursziel*:
-9,44%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
47,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,42%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

