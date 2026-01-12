DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,12 -1,1%Nas23.666 +0,8%Bitcoin83.119 -0,2%Euro1,1614 -0,3%Öl63,62 -2,7%Gold4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick
Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Aktien Schweiz gut behauptet - Partners Group mit Kurssprung

15.01.26 17:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
61,74 CHF 1,54 CHF 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
63,74 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
43,96 CHF 0,39 CHF 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ams-OSRAM AG
9,25 EUR 0,65 EUR 7,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
611,00 CHF -26,40 CHF -4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
185,05 CHF -1,60 CHF -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.090,00 CHF 77,50 CHF 7,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
154,20 CHF 3,25 CHF 2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
38,10 CHF 0,35 CHF 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
503,40 CHF 68,80 CHF 15,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Gut behauptet hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet. Im frühen Handel hatte der SMI noch ein neues Rekordhoch erreicht, doch bröckelten die Gewinne bald ab. Etwas gestützt wurde der Markt von Anzeichen einer Entspannung in der Iran-Krise. US-Präsident Donald Trump hat eine militärische Intervention im Iran jedoch nicht ausgeschlossen. Im Blick stand die Bilanzsaison mit Zahlen von Geberit, Richemont und der Partners Group.

Wer­bung

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 13.476 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Alcon-Aktie. Umgesetzt wurden 19,57 (Vortag: 23,07) Millionen Aktien.

Die Aktien der Partners Group (+7,7%) führten die Gewinner im SMI mit weitem Abstand an. Der Vermögensverwalter hatte am Mittwoch nach Börsenschluss einen kräftigen Anstieg des Verwalteten Vermögens gemeldet und sich auch für 2026 optimistisch gezeigt.

Überraschend gut waren die Zahlen von Richemont zum dritten Geschäftsquartal des Luxusgüterkonzerns ausgefallen. Die Aktie fiel gleichwohl um 2,4 Prozent, was Marktteilnehmer mit Gewinnmitnahmen erklärten. Zudem äußerte Richemont die Sorge, dass steigende Materialkosten die Margen drücken könnten.

Wer­bung

Als solide wurden die Zahlen zum vierten Quartal von Geberit (-4,1%) bezeichnet. Doch schien der Ausblick die Anleger nicht zu überzeugen. Der Sanitärtechnikkonzern hat seine Margenprognose nur geringfügig erhöht. Die Analysten von JP Morgan nehmen daher an, dass auch die Konsensschätzungen kaum steigen werden. Überdies erwarte Geberit keine vollständige Erholung des wichtigen europäischen Markts.

Kühne + Nagel gaben um 0,9 Prozent nach. Beobachter verwiesen auf die dänische Reederei Moeller-Maersk. Diese hatte mitgeteilt, dass sie künftig wieder die Route über das Rote Meer befahren werde. Diese war von Reedereien in den vergangenen zwei Jahren wegen der Angriffe jemenitischer Huthi-Milizen auf Handelsschiffe gemieden worden. Stattdessen wurde die Route um Afrika herum gewählt, was zwar die Transportzeiten verlängerte, den Reedereien aber auch höhere Einnahmen brachte.

In den USA waren die Geschäftszahlen von Goldman Sachs, Morgan Stanley und Blackrock positiv aufgenommen worden, was auch den Kurs der Schweizer Bank UBS (+0,9%) stützte.

Wer­bung

Unter den Nebenwerten sprangen VAT Group um 15,8 Prozent nach oben. Die Viertquartalszahlen des Unternehmens hatten die Erwartungen übertroffen.

Technologiewerte profitierten von guten Zahlen des taiwanischen Chipherstellers TSMC. Unter anderem verbesserten sich Ams-Osram um 5,4 Prozent.

Auch Konjunkturzykliker waren gesucht, nachdem in den USA ermutigende Wirtschaftsdaten veröffentlicht worden waren. ABB und Amrize stiegen um 2,6 und 0,9 Prozent. Sika erholten sich mit plus 2,2 Prozent weiter von dem Kurseinbruch, den die Aktien in Reaktion auf die Umsatzdaten des Unternehmens am Dienstag verzeichnet hatten.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 11:44 ET (16:44 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ams-OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
08.01.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025ams-OSRAM BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
19.11.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025ams-OSRAM BuyDeutsche Bank AG
19.11.2025ams-OSRAM BuyUBS AG
18.11.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025ams-OSRAM BuyUBS AG
13.10.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.01.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
19.11.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.12.2025ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023ams UnderweightBarclays Capital
29.09.2023ams UnderweightBarclays Capital
28.09.2023ams UnderweightBarclays Capital
04.05.2022ams UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen