Aktien Schweiz gut behauptet - Partners Group mit Kurssprung

DOW JONES--Gut behauptet hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet. Im frühen Handel hatte der SMI noch ein neues Rekordhoch erreicht, doch bröckelten die Gewinne bald ab. Etwas gestützt wurde der Markt von Anzeichen einer Entspannung in der Iran-Krise. US-Präsident Donald Trump hat eine militärische Intervention im Iran jedoch nicht ausgeschlossen. Im Blick stand die Bilanzsaison mit Zahlen von Geberit, Richemont und der Partners Group.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 13.476 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Alcon-Aktie. Umgesetzt wurden 19,57 (Vortag: 23,07) Millionen Aktien.

Die Aktien der Partners Group (+7,7%) führten die Gewinner im SMI mit weitem Abstand an. Der Vermögensverwalter hatte am Mittwoch nach Börsenschluss einen kräftigen Anstieg des Verwalteten Vermögens gemeldet und sich auch für 2026 optimistisch gezeigt.

Überraschend gut waren die Zahlen von Richemont zum dritten Geschäftsquartal des Luxusgüterkonzerns ausgefallen. Die Aktie fiel gleichwohl um 2,4 Prozent, was Marktteilnehmer mit Gewinnmitnahmen erklärten. Zudem äußerte Richemont die Sorge, dass steigende Materialkosten die Margen drücken könnten.

Als solide wurden die Zahlen zum vierten Quartal von Geberit (-4,1%) bezeichnet. Doch schien der Ausblick die Anleger nicht zu überzeugen. Der Sanitärtechnikkonzern hat seine Margenprognose nur geringfügig erhöht. Die Analysten von JP Morgan nehmen daher an, dass auch die Konsensschätzungen kaum steigen werden. Überdies erwarte Geberit keine vollständige Erholung des wichtigen europäischen Markts.

Kühne + Nagel gaben um 0,9 Prozent nach. Beobachter verwiesen auf die dänische Reederei Moeller-Maersk. Diese hatte mitgeteilt, dass sie künftig wieder die Route über das Rote Meer befahren werde. Diese war von Reedereien in den vergangenen zwei Jahren wegen der Angriffe jemenitischer Huthi-Milizen auf Handelsschiffe gemieden worden. Stattdessen wurde die Route um Afrika herum gewählt, was zwar die Transportzeiten verlängerte, den Reedereien aber auch höhere Einnahmen brachte.

In den USA waren die Geschäftszahlen von Goldman Sachs, Morgan Stanley und Blackrock positiv aufgenommen worden, was auch den Kurs der Schweizer Bank UBS (+0,9%) stützte.

Unter den Nebenwerten sprangen VAT Group um 15,8 Prozent nach oben. Die Viertquartalszahlen des Unternehmens hatten die Erwartungen übertroffen.

Technologiewerte profitierten von guten Zahlen des taiwanischen Chipherstellers TSMC. Unter anderem verbesserten sich Ams-Osram um 5,4 Prozent.

Auch Konjunkturzykliker waren gesucht, nachdem in den USA ermutigende Wirtschaftsdaten veröffentlicht worden waren. ABB und Amrize stiegen um 2,6 und 0,9 Prozent. Sika erholten sich mit plus 2,2 Prozent weiter von dem Kurseinbruch, den die Aktien in Reaktion auf die Umsatzdaten des Unternehmens am Dienstag verzeichnet hatten.

