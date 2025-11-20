ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 865,47 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 14,00 auf 8,30 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Erholung von Umsätzen und Margen wird langsamer, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Menon rechnet 2026 beim Spezialisten für Licht- und Sensorlösungen mit einem leichten Umsatzschwund. Weiteres Potenzial hänge von einem Aufschwung der Auto- und Industriebranche ab./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Hold
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,30 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,03 CHF
|Abst. Kursziel*:
3,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,26 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
0,55%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,85 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ams-OSRAM AG
|08:01
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.10.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|01.11.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|29.09.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|28.09.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|04.05.22
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|06.04.22
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|23.07.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.