ams-OSRAM Aktie

8,37 EUR -0,33 EUR -3,79 %
STU
8,26 CHF +0,28 CHF +3,51 %
BRX
Marktkap. 865,47 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A40QVT

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol AUKUF

Jefferies & Company Inc.

ams-OSRAM Hold

08:01 Uhr
ams-OSRAM Hold
ams-OSRAM AG
8,37 EUR -0,33 EUR -3,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 14,00 auf 8,30 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Erholung von Umsätzen und Margen wird langsamer, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Menon rechnet 2026 beim Spezialisten für Licht- und Sensorlösungen mit einem leichten Umsatzschwund. Weiteres Potenzial hänge von einem Aufschwung der Auto- und Industriebranche ab./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM Hold

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,30 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,03 CHF		 Abst. Kursziel*:
3,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,26 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,55%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,85 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

08:01 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.25 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 ams-OSRAM Buy UBS AG
18.11.25 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net ams-OSRAM: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net SLI aktuell: Letztendlich Pluszeichen im SLI
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SPI mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Zürich: SPI steigt
finanzen.net Börse Zürich: SLI am Mittag in der Gewinnzone
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer
Semiconductor Today ams OSRAM launches FIREFLY SFH 4030B and SFH 4060B IREDs
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM’s strategic focus pays off with strong FCF of EUR 43 m in Q3 and 9 % comparable growth in its core semiconductor business
Semiconductor Today ams OSRAM and Nichia expand their intellectual property collaboration
Semiconductor Today ams OSRAM extends CFO Rainer Irle’s contract until 2030
Zacks ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
Zacks ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Soars 13.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
Semiconductor Today ams OSRAM launches its first high-power multi-die laser package
Semiconductor Today ams OSRAM doubles UV-C LED efficiency to 10.2%
