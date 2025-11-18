ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 1,05 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram nach Zahlen von 14,80 auf 14 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schuldenabbau beim Leuchten- und Sensorenhersteller setze sich trotz der verlangsamten Erholung fort, schrieb Harry Blaiklock am Dienstagabend. Die Erholung aber brauche länger als erwartet, ergänzte der Analyst mit Blick auf die zwar wie erwartet ausgefallenen Zahlen zum dritten Quartal, aber den enttäuschenden Ausblick auf das angelaufene Schlussviertel 2025./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,61 CHF
|Abst. Kursziel*:
84,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,55 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
85,43%
|
Analyst Name:
Harry Blaiklock
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,28 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
