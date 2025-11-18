UBS AG

ams-OSRAM Buy

11:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram nach Zahlen von 14,80 auf 14 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schuldenabbau beim Leuchten- und Sensorenhersteller setze sich trotz der verlangsamten Erholung fort, schrieb Harry Blaiklock am Dienstagabend. Die Erholung aber brauche länger als erwartet, ergänzte der Analyst mit Blick auf die zwar wie erwartet ausgefallenen Zahlen zum dritten Quartal, aber den enttäuschenden Ausblick auf das angelaufene Schlussviertel 2025./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

