ams-OSRAM Aktie

8,94 EUR +0,06 EUR +0,68 %
STU
8,47 CHF +0,21 CHF +2,56 %
BRX
Marktkap. 898,5 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A40QVT

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol AUKUF

JP Morgan Chase & Co.

ams-OSRAM Underweight

08:01 Uhr
ams-OSRAM AG
8,94 EUR 0,06 EUR 0,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 5,35 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Craig McDowell macht sich Sorgen um die Gewinnentwicklung der Schweizer, wie er am Freitagabend schrieb. Umsatzseitig liegt er für 2026 nach eigener Aussage etwa auf Höhe der Markterwartungen, hinsichtlich der Marge und der Barmittelzuflüsse ist er skeptischer./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,35 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
8,47 CHF		 Abst. Kursziel*:
-36,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,47 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-36,83%
Analyst Name:
Craig A. McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,83 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

