ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 898,5 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 5,35 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Craig McDowell macht sich Sorgen um die Gewinnentwicklung der Schweizer, wie er am Freitagabend schrieb. Umsatzseitig liegt er für 2026 nach eigener Aussage etwa auf Höhe der Markterwartungen, hinsichtlich der Marge und der Barmittelzuflüsse ist er skeptischer./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Underweight
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
5,35 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
8,47 CHF
|Abst. Kursziel*:
-36,80%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,47 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-36,83%
|
Analyst Name:
Craig A. McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,83 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ams-OSRAM AG
|08:01
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08:01
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.10.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|29.09.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|28.09.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|04.05.22
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|23.07.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.