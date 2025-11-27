DAX23.778 +0,2%Est505.654 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -0,8%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.813 +1,0%Euro1,1601 ±0,0%Öl63,16 +0,1%Gold4.157 -0,2%
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866
SLI aktuell

Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

27.11.25 17:57 Uhr
Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge | finanzen.net

Am Abend zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
8,97 EUR 0,66 EUR 7,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Julius Bär
58,10 CHF 0,70 CHF 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
161,15 CHF 1,75 CHF 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
11.850,00 CHF -70,00 CHF -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
104,64 CHF -0,66 CHF -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
952,60 CHF 17,60 CHF 1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
309,30 CHF -3,60 CHF -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
93,50 CHF -1,24 CHF -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
164,65 CHF -3,05 CHF -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
142,05 CHF 1,55 CHF 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
72,40 CHF 0,30 CHF 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
30,91 CHF 0,28 CHF 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
576,80 CHF 2,40 CHF 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.076,9 PKT 4,8 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,23 Prozent stärker bei 2.076,86 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,066 Prozent tiefer bei 2.070,72 Punkten in den Handel, nach 2.072,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.078,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.067,05 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,51 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, lag der SLI bei 2.040,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.014,44 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2024, den Wert von 1.919,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.721,32 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 4,13 Prozent auf 8,20 CHF), Partners Group (+ 1,88 Prozent auf 952,60 CHF), Julius Bär (+ 1,22 Prozent auf 58,10 CHF), Swiss Re (+ 1,10 Prozent auf 142,05 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,10 Prozent auf 161,15 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swatch (I) (-1,82 Prozent auf 164,65 CHF), Straumann (-1,31 Prozent auf 93,50 CHF), Roche (-1,15 Prozent auf 309,30 CHF), Novartis (-0,63 Prozent auf 104,64 CHF) und Lindt (-0,59 Prozent auf 11.850,00 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.008.677 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,744 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,19 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

