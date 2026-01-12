SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr verdient

Profitable ams-OSRAM-Anlage?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden ams-OSRAM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das ams-OSRAM-Papier an diesem Tag 6,30 CHF wert. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 158,730 ams-OSRAM-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 8,52 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.351,59 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +35,16 Prozent.

ams-OSRAM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 799,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net