Profitable ams-OSRAM-Anlage?

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr verdient

16.01.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
8,80 EUR -0,46 EUR -4,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 1 Jahr wurden ams-OSRAM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das ams-OSRAM-Papier an diesem Tag 6,30 CHF wert. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 158,730 ams-OSRAM-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 8,52 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.351,59 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +35,16 Prozent.

ams-OSRAM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 799,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

Analysen zu ams-OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
08.01.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025ams-OSRAM BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
19.11.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025ams-OSRAM BuyDeutsche Bank AG
19.11.2025ams-OSRAM BuyUBS AG
18.11.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025ams-OSRAM BuyUBS AG
13.10.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.01.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
19.11.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.12.2025ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023ams UnderweightBarclays Capital
29.09.2023ams UnderweightBarclays Capital
28.09.2023ams UnderweightBarclays Capital
04.05.2022ams UnderweightBarclays Capital

