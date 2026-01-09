EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM bestätigt fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten im Rahmen seines bekannten Entschuldungsplans

EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

ams-OSRAM AG: ams OSRAM bestätigt fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten im Rahmen seines bekannten Entschuldungsplans



ams OSRAM bestätigt fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten im Rahmen seines bekannten Entschuldungsplans

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (12. Januar 2026) -- ams OSRAM bestätigt fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten im Rahmen seines bekannten Entschuldungsplans

Aufgrund von Marktgerüchten bestätigt die ams-OSRAM AG, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten der ams-OSRAM AG unter langfristiger Sicherung des Standorts in Premstätten, Österreich, befindet. Die angestrebte Transaktion erfolgt im Rahmen der Umsetzung des im April 2025 kommunizierten Plans zur beschleunigten Entschuldung des Unternehmens mit dem Ziel, Erlöse aus Desinvestitionen in Höhe von weit mehr als EUR 500 Mio. zu erzielen. Das Unternehmen kann aktuell keine Zusicherungen zum Ausgang dieser Gespräche geben und wird zu gegebener Zeit über weitere Details informieren.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen.



Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst und globale Fertigungen mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen. Unser Ansporn, die Grenzen der Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik ständig zu erweitern, ermöglicht grundlegende Fortschritte in den Märkten Automobil, Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik.



„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht sowie unserem einzigartigen Portfolio an Emitter- und Sensortechnologien. Rund 19.700 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf wegweisende Innovationen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Megatrends wie Digitalisierung , Smart Living und Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich in über 13.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).



Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com.



ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

