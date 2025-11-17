DAX 23.173 -1,8%ESt50 5.534 -1,9%MSCI World 4.255 -1,2%Top 10 Crypto 12,79 +2,4%Nas 22.387 -1,4%Bitcoin 80.610 +1,5%Euro 1,1576 -0,1%Öl 64,05 +0,0%Gold 4.071 +0,6%
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen
Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht
ams-OSRAM Aktie

8,80 EUR -1,80 EUR -16,98 %
STU
8,28 CHF -1,58 CHF -15,99 %
SWX
Marktkap. 1,1 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen mit einem Kursziel von 14,80 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts der schwachen Prognose für das angelaufene vierte Quartal 2025 sowie Risiken hinsichtlich des angestrebten Barmittelzuflusses in diesem Jahr stellte Analyst Harry Blaiklock die Anleger am Dienstag auf eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung ein./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,80 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,41 CHF		 Abst. Kursziel*:
75,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,28 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
78,85%
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,44 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

