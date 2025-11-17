DAX 23.266 -1,4%ESt50 5.563 -1,4%MSCI World 4.285 -0,5%Top 10 Crypto 12,40 -0,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.877 -0,7%Euro 1,1588 +0,0%Öl 64,18 +0,2%Gold 4.033 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Netflix 552484 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Joe Broker: Geldanlegen neu gedacht! Die Trading App, entwickelt mit der Expertise der TARGOANK. Jetzt anmelden und 100€ ETF-Startvorteil sichern. Joe Broker: Geldanlegen neu gedacht! Die Trading App, entwickelt mit der Expertise der TARGOANK. Jetzt anmelden und 100€ ETF-Startvorteil sichern.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ams-OSRAM Aktie

Kaufen
Verkaufen
ams-OSRAM Aktien-Sparplan
9,30 EUR -1,30 EUR -12,26 %
STU
8,28 CHF -1,57 CHF -15,94 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,1 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A40QVT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AUKUF

Jefferies & Company Inc.

ams-OSRAM Buy

13:06 Uhr
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
ams-OSRAM AG
9,30 EUR -1,30 EUR -12,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe weitgehend im Rahmen der eigenen Planung sowie seiner Schätzungen abgeschnitten, schrieb Janardan Menon am Dienstag in einer ersten Reaktion. Darunter liege dagegen der enttäuschende Ausblick auf das Schlussquartal. Besserung erwartet Menon indes mit einer zyklischen Erholung der Abnehmermärkte in der Auto- und Industriebranche im Jahresverlauf 2026./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
14,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,42 CHF		 Abst. Kursziel*:
66,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,28 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
69,08%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,44 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

13:06 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:06 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
12:36 ams-OSRAM Buy UBS AG
13.10.25 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 ams-OSRAM Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

finanzen.net SLI-Handel aktuell: So bewegt sich der SLI am Dienstagmittag
finanzen.net SIX-Handel So entwickelt sich der SPI am Dienstagmittag
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI schwächer
finanzen.net Ausblick: ams-OSRAM vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer
finanzen.net SLI aktuell: SLI in der Verlustzone
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM’s strategic focus pays off with strong FCF of EUR 43 m in Q3 and 9 % comparable growth in its core semiconductor business
Semiconductor Today ams OSRAM and Nichia expand their intellectual property collaboration
Semiconductor Today ams OSRAM extends CFO Rainer Irle’s contract until 2030
Zacks ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
Zacks ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Soars 13.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
Semiconductor Today ams OSRAM launches its first high-power multi-die laser package
Semiconductor Today ams OSRAM doubles UV-C LED efficiency to 10.2%
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM delivers 18.8 % adj. EBITDA at revenues of EUR 775 m in Q2, confirms 2025 FCF outlook above EUR 100 m and executes first steps of its accelerated deleveraging plan
RSS Feed
ams-OSRAM AG zu myNews hinzufügen