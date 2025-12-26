SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 3 Jahren verloren

Performance im Blick

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 36,64 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 272,927 ams-OSRAM-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 23.12.2025 2.081,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,63 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 79,19 Prozent.

Der ams-OSRAM-Wert an der Börse wurde auf 754,46 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

