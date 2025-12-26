DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin75.435 +1,9%Euro1,1771 -0,1%Öl62,22 -0,1%Gold4.512 +0,7%
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 3 Jahren verloren

26.12.25 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
8,10 EUR -0,04 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 36,64 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 272,927 ams-OSRAM-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 23.12.2025 2.081,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,63 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 79,19 Prozent.

Der ams-OSRAM-Wert an der Börse wurde auf 754,46 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

