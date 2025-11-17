ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 1,1 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,90 Franken belassen. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe weitgehend im Rahmen der eigenen Planung sowie der Konsensschätzungen abgeschnitten, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dagegen liege der Ausblick auf das Schlussquartal klar unter den Erwartungen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Neutral
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8,90 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,42 CHF
|Abst. Kursziel*:
5,70%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,28 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,44 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
