NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
14,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
18,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,81 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
18,54%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,93 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ams-OSRAM AG
|10:41
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
