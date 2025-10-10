DAX 24.368 +0,5%ESt50 5.565 +0,6%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.240 -0,1%Euro 1,1595 -0,2%Öl 63,84 +2,8%Gold 4.073 +1,4%
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX erholt -- Asiens Börsen schließen rot - Nikkei im Feiertag -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Bitcoin könnte profitieren: Arthur Hayes rechnet mit Billionen-Geldflut unter Trump Bitcoin könnte profitieren: Arthur Hayes rechnet mit Billionen-Geldflut unter Trump
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
ams-OSRAM Aktie

12,56 EUR +0,26 EUR +2,11 %
STU
11,81 CHF +0,55 CHF +4,88 %
SWX
Marktkap. 1,2 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A40QVT

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol AUKUF

Jefferies & Company Inc.

ams-OSRAM Buy

10:41 Uhr
ams-OSRAM Buy
ams-OSRAM AG
12,56 EUR 0,26 EUR 2,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
14,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
18,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,81 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
18,54%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,93 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

