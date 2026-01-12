Ausblick: Citigroup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Citigroup gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.
Werte in diesem Artikel
Citigroup lädt am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,68 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 49,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 41,10 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,95 Milliarden USD aus.
Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,59 USD, gegenüber 5,94 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 86,37 Milliarden USD im Vergleich zu 170,98 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Citigroup und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Citigroup
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Citigroup
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Citigroup News
Bildquellen: gary yim / Shutterstock.com