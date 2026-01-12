DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 +1,4%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.760 +0,8%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,17 -0,2%Gold4.589 -0,2%
Vor Quartalszahlen

Ausblick: Citigroup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

13.01.26 09:06 Uhr
Citigroup gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

Citigroup lädt am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,68 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 49,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 41,10 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,95 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,59 USD, gegenüber 5,94 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 86,37 Milliarden USD im Vergleich zu 170,98 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

